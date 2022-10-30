Elektrik kablosu çalan 2 kişi tutuklandı!

Haspolat Sanayi Bölgesi'nde bir işletmenin etrafındaki tel örgüler kesilip zarara uğratıldıktan sonra bahçe içerindeki elektrik kablolarını çalan 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan ver,ilen bilgiye göre :29.10.2022 tarihinde, saat 21:45 sıralarında, Haspolat Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir işletmenin etrafını çevreleyen tel örgülerin kesilip hasara uğratıldıktan sonra işletmenin bahçe içerisinde muhafaza etmiş olduğu elektrik kablosu çalınmıştır. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.T(E-30) ve A.Ö(E-54) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Fotoğraf:(temsili)

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30/10/2022 10:17