Elektrik kesintileri vatandaşları çileden çıkardı

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03/04/2023

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Elektrik kesintileri vatandaşları çileden çıkardı

Ülke genelinde birçok bölgede elektrik kesintileri vatadaşı çilden çıkardı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın, elektrik kesintilerinin arıza kaynaklı olmadığını bugünkü eylem esnasında enterkonnekte sisteme bir müdahalenin söz konusu olduğunu ve bu müdahale nedeniyle de oluşan ani frekans değişikliği sonucu sistemin kendisini korumak amaçlı olarak kapattığını söylemişti.

Haber Kıbrıs’a ulaşan vatandaşlar, kesintiler nedeniyle adeta isyan etti, tepkilerini dile getirdi.

Vatandaşlar, bazı yerlerde uzun süredir elektrik kesintilerinin devam ettiğini ve kesintilerin mağduriyete neden olduğunu vurguladı.

03/04/2023 18:29
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TAGS: Elektrik kesintileri vatandaşları çileden çıkardı
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