Elektrik kesintilerine dikkat!

Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ ( GİRNE İLÇESİ)

28 Ekim 2022 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan çürük direk değişimi nedeni ile 10:00-14:00 saatleri arasında; Akdeniz ve bölgedeki su motorlarına elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

PLANLI KESİNTİ ( LEFKOŞA İLÇESİ)

28 Ekim 2022 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan ağaç budama çalışması nedeniyle saat 09:00’dan yaklaşık saat 12:00’a kadar; ‘‘Haspolat Köy İçi‘‘ bölgesine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

Planlı Kesinti (LEFKOŞA İLÇESİ)



28 Ekim 2022 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Haspolat Et Kombinası Tesisleri ve civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü ve Başpınar Un Fabrikası’na elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz

Bu habere tepkiniz:



28/10/2022 07:52