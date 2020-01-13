Elektrik kesintilerine dikkat!
13/01/2020
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Gönyeli ağıllar ve Kanlıköy’ün elektrik enerjisi kesik olacak.
AYDINKÖY AĞILLAR BÖLGESİNDEKİ KESİNTİ YAKLAŞIK 5 SAAT SÜRECEK
Yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Güzelyurt şebekesine bağlı bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.
KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre kesintiden Aydınköy ağıllar ve bölgedeki tesis ve su motorları etkilenecek.