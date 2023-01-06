İskele'de Long Beach bölgesinde bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00-12.00 saatleri arasında Long Beach bölgesine elektrik verilemeyecek

Ayrıca Güzelyurt’ta bazı bölgelere bugün yaklaşık iki saat elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre bugün alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 11:30 saatleri arasında; Fevzi Çakmak Caddesi, 20 Temmuz Sokak, Marmara Sokak ve Çaldıran Sokak bölgelerine elektrik verilemeyecek.

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06/01/2023 08:15