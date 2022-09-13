Elektrik kesintisi!

Girne'de bazı bölgelere 3 saat elektrik verilemeyecek

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13/09/2022

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Elektrik kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Girne'de bazı bölgelere elektrik verilemeyeceği bildirildi.

KIB-TEK'ten yapılan açıklamada kesintiden etkilenecek bölgeler, "Girne Sosyal Konutlar ve Eziç Premier  çevresi, yukarı Girne, GAÜ Kız Yurdu ve çevresi, Zeytinlik köyü Doğusu, Güyap Evleri bölgesi ve Girne çevre yolu dağ kısmı" olarak açıklandı.

13/09/2022 08:22
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TAGS: elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, haber, kıbrıs
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