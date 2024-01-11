Karşıyaka Yangın Gözetleme Kulesi’nin doğusunda kalan bölgeye bugün elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim şebekesinde proje çalışması yapılacağından 10.00- 13.00 saatleri arasında bu bölgede elektrik kesintisi olacak.

Serhatköy'de bugün 3 saatlik elektrik kesintisi

Ayrıca, Güzelyurt'ta alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Serhatköy'de bazı bölgelere bugün 3 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan duyuruya göre, bugün 10:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Serhatköy Barış Caddesinde, Şht. Nihat Hasan sokak, Yeni sokak, Naci Talat sokak ve Fazıl Küçük sokak bölgelerine elektrik verilemeyecek.