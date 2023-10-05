Elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugün Güzelyurt ile Lefke’de bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

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05/10/2023

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Elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugün Güzelyurt ile Lefke’de bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre,  orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 10.00-11.00 saatleri arasında, Taşpınar ve bölgedeki tesis ile su motorlarına elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Lefke Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre ise, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 10.00-15.00 saatleri arasında Gemikonağı Ecevit Caddesi’ne de elektrik verilemeyecek.

 

05/10/2023 08:22
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TAGS: elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, haber, kıbrıs
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