Elektrik kesintisi!

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20/09/2024

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Elektrik kesintisi!

Gazimağusa ve İskele bölgesinde bugün iki saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu açıklamasına göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Baz İstasyonlar, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy bölgelerine elektrik verilemeyecek.

İskele'ye bağlı Altınova ve Ağıllar köylerinde de aynı saatlerde elektrik kesilecek.

20/09/2024 08:25
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TAGS: elektrik kesintisi
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