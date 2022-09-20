Elektrik kesintisi!

ads ads ads ads
20/09/2022

ads
ads
Elektrik kesintisi!

Elektrik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre bugün bakım-onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında Lapta’da elektrik kesintisi yaşanacak.

Açıklamaya göre kesinti şu bölgelerde uygulanacak:

“Lapta dağ kısımları, Lapta Telefon Santrali'nin dağ yönü, Lapta Sağlık Ocağı bölgesi, Başpınar bölgesi, Lapita Hotel bölgesi, Lapta'nın batısı ve Batı Sahili, Sempati Tatil Köyü bölgesi, Lapta Mezarlığı bölgesi, Santa Fe Siteleri bölgesi, Simena Hotel bölgesi ve su pompaları ile Başpınar’ın doğusu.”

20/09/2022 08:26
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.