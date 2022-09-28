Elektrik kesintisi!

Çatalköy ve Boğaz Lavinium Sitesi’nde bugün elektrik kesintisi yapılacak.

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28/09/2022

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Elektrik kesintisi!

Çatalköy’de bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00-12.00 saatleri arasında Çatalköy Şah Market ile Çatalköy Lemar arasında kalan bölgeye elektrik verilemeyecek.

Boğaz Lavinium Sitesi’ne elektrik verilemeyecek

Ayrıca Boğaz Lavinium Sitesi’ne de bugün elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yaşanacak kesinti 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında etkili olacak.

28/09/2022 08:21
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TAGS: elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, haber, kıbrıs
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