Alsancak, Lapta, Haspolat, Değirmenlik ve Ercan bölgelerinde bugün elektrik kesintsi olacak.

Alsancak ve Lapta'da bugün 2 buçuk saatlik elektrik kesintisi uygulanacak.

Alsancak dağ yönü (kısmen) ile Malatya köyü, Alsancak'ın güney ve güney batı bölümleri, Lapta'nın bir kısmı, Lapta Yavuzlar Lisesi ile Rose Garden Tatil Köyü bölgesi, Lapta Babil Bahçeleri bölgesi ile Lapta Polis Karakolu bölgesinin etkileneceği kesinti 09.00 ile 11.30 saatleri arasında olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışmasından kaynaklanacak.

Ayrıca, Haspolat, Değirmenlik ve Ercan bölgesinde bugün öğle saatlerinde 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından yapılan duyuruda şebekede yapılacak çalışmadan dolayı bugün

09.00 ile 14.00 arasında, şu bölgelerin elektriğinin kesik olacağı duyuruldu:

“Levent Kesimhane ve civarı, Değirmenlik çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı, Paksüt, Levent Yem Fabrikası, Haspolat Levent Tuğla Tesisleri ve civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü, Haspolat Et Kombinası Tesisleri ve civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü ve Başpınar Un Fabrikası, UKÜ, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve civarı, Haspolat Çemberi ile Hurdacılar Arası Bölge ve Haspolat, Haspolat arıtma tesisi ve civarındaki su kuyuları, Ercan Devlet Üretme Çiftliği bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi radar binası, Ercan Havaalanı şantiye bölgesi ve Kırklar’ın bir bölümü, Airkam Ltd, hurdacılar bölgesi ve civarındaki su kuyuları, Haspolat Meslek Lisesi’nden Haspolat Sanayi Bölgesi’ne kadar olan bölge, Haspolat Sanayi Bölgesi’nin tamamı, Haspolat köyünün bir bölümü."