Girne’de iki bölgede bugün elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan verilen bilgiye göre, elektrik şebekesinde yapılacak çalışmalardan dolayı, 09.00-14.00 arasında Ciglos Eminağa Garden ve civarına; 08.00-16.00 arasında da Emaş Market ve Pınarbaşı arasında kalan bölgeye elektrik verilemeyecek.

Ayrıca İskele’de Long Beach bölgesine bugün 09:00 ile 16:00 arasında elektrik verilmeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi şebekede yürütülecek çalışmadan dolayı yapılacak.

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22/09/2022 08:26