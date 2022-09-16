Elektrik kesintisi!

Girne ve Kanlıköy'de bugün elektrik kesintisi olacak

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16/09/2022

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Elektrik kesintisi!

Girne’de bazı bölgeler bugün 4 saat elektriksiz kalacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle,  Girne’de Vahşi Hayvan Çiftliği Bölgesi, Tropikana Tatil Köyü Bölgesi, Ozanköy'ün Doğusu’na bugün elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, kesinti 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında yapılacak.

Ayrıca bugün Kanlıköy'de de elektrik kesintisi olacak.

Kanlıköy’e bugün 10:00 -13:00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, elektrik kesintisi orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak.

16/09/2022 08:28
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TAGS: elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, haber, kıbrıs
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