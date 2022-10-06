Boğaz Mülk Construction Vilları bölgesinde bugün 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-16.00 saatleri arasında Boğaz Mülk Construction Vilları bölgesine elektrik verilemeyecek.

Yılmazköy Hacı Ali Tesisleri bölgesinde elektrik kesintisi olacak

Ayrıca, Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün Yılmazköy Hacı Ali Tesisleri bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre kesinti, 09.00-16.00 saatleri arasında yapılacak.

İskele’de elektrik kesintisi

Öte yandan İskele’de bugün bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle, 08.30-12.00 saatleri arasında İskele’nin batı bölgesi ve Dr. Suat Günsel İlkokulu ile Şht. İlker Kartel ilkokulu civarına elektrik verilemeyecek.

Bu habere tepkiniz:



06/10/2022 08:22