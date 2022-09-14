Elektrik kesintisi!

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14/09/2022

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Elektrik kesintisi!

Karşıyaka’da pek çok bölgeye bugün 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, şebeke çalışmasından dolayı Geçitköy, Karşıyaka, Karşıyaka'nın Sahil Kesimleri, İslam Kampı Bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri Bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası Bölgesi, kahveler ve Şirinyalı bölgesi, Güzelyalı sahili, Karşıyaka dağ kısmı ve su pompası, yağ değirmeni bölgesi, köy içi ve mezarlık bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve civarına elektrik verilemeyeceği belirtildi.

14/09/2022 08:32
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TAGS: elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, haber, kıbrıs
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