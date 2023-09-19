Elektrik kesintisi!

Lefkoşa’ya bağlı bazı köylere bugün yaklaşık üç saat elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile 12.00 saatleri arasında, Cihangir’in kuzeyine, Beyköy ve Gökhan’a elektrik verilemeyecek.

Ayrıca, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün, 10.00 ile 12.00 saatleri arasında bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre kesintiden Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt, Doğancı, Taşpınar ve bu bölgelerdeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarı etkilenecek.