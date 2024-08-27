Güzelyurt'ta bugün elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Güzelyurt'ta bugün 10.00 -12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek'ten yapılan açıklamaya göre, kesinti Güzelyurt Çavuş Market, Alas Sitesi ve Güzelyurt Çevre Yolu bölgesinde etkili olacak.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması uyarısında bulunuldu.

Dikmen'de bugün elektrik kesintisi...

Ayrıca Kıb-Tek, bugün, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi ve "Dikmen Kırıkkale Asker" bölgesine elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi ve "Dikmen Kırıkkale Asker" bölgesine elektrik verilemeyecek.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.