Elektrik kesintisi!

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02/10/2023

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Elektrik kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Gazimağusa’nın bazı bölgelerine ve Dilekkaya’ya 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, kesintiden, Gazimağusa’da Beşevler, 2.5 mil yolu Akyar sınır kapısına kadar, Ece Un Fabrikası, Patates Ambarları, Boru Fabrikası, Çanakkale, Unifin Sitesi, Ayluga, Küçük Sanayi Elektrik Kurumu ambarları bölgesi, yıkık kilise bölgesi ile Dilekkaya köyü etkilenecek.

02/10/2023 08:34
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TAGS: elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, haber, kıbrıs
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