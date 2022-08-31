Elektrik kesintisi!

İskele, Karaağaç köyü ve Esentepe'de elektrik kesintisi yapılacak

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31/08/2022

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Elektrik kesintisi!

İskele Merkez bölgesine bugün 08.00-14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek İskele Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kesinti orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak.

Karaağaç ve Esentepe’de de elektrik kesintisi olacak

Ayrıca, Karaağaç köyü ve Esentepe bölgelerinde bugün yaklaşık 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.  

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Karaağaç Sahil Siteler Bölgesi, Karaağaç Köy Yolu ve Karaağaç Köyü, Karaağaç Su Pompası, Esentepe Sahil, Esentepe Köy İçi, Futbol Sahası Bölgesi ve Su Pompası, Esentepe Doğu Sahil, Bahçeli Köyü, Bahçeli Su Pompası ve Bahçeli Sahil Bölgesi’ne elektrik verilemeyecek.

 

31/08/2022 08:45
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TAGS: elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, haber, kıbrıs
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