Elektrik kesintisi!

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29/09/2022

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Elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle, Çatalköy'ün bazı bölgelerinde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Girne Bölge Amirliğinden yapılan açıklamada, “Bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle, 09.00-12.30 saatleri arasında; Çatalköy'ün Batısı, Supreme Supermarket Bölgesi, Çatalköy Kuzey Sahili, Villa Fırtına ve Hz. Ömer Tekkesi bölgelerine elektrik verilemeyecektir” denildi.

29/09/2022 08:13
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TAGS: elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, haber, kıbrıs
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