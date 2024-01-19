Elektrik kesintisi!

Karşıyaka, Değirmenlik ve Kayalar'da bugün elektrik kesintisi yapılacak.

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19/01/2024

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Elektrik kesintisi!

Orta Gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışma nedeniyle bugün bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirlikleri'nden yapılan açıklamaya göre, kesintiler, 10.00-13.00 arasında Karşıyaka Şirinyalı Restorant Doğusu’nda;  9.00-11.00 arasında ise Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölgeyle Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’nda olacak.

Kayalar köyü kırsal kesim arsalarına bugün elektrik verilemeyecek

Ayrıca, Kayalar köyü kırsal kesim arsaları ve civarında bugün elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bölgeye, bugün 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

19/01/2024 08:50
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TAGS: elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, haber, kıbrıs
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