Elektrik kesintisi!

ERCAN DEĞİRMENLİK ARASI BEZI BÖLGELERDE BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

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22/10/2021

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Elektrik kesintisi!

 Ercan ile Değirmenlik arasındaki bazı bölgelere bugün 09:30 ile 10:30 saatleri arası elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir Bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları bölgelerine bugün şebekede yapılacak çalışmadan dolayı bir saat elektrik verilemeyecek.

22/10/2021 08:54
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TAGS: elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, haber, kıbrıs
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