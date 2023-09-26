Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün Mesarya bölgesindeki bazı köylere 4 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun duyurusuna göre, 09.00 ile 13.00 saatleri arasındaki kesintidenNergisli köyü, su motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, bölgedeki su motorları ve askeri birlik, Geçitkale Havaalanı, Vadili Genç Petrol bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Ak-Et tesisleri, su kuyuları ve Yiğitler yolu” etkilenecek.

Tatlısu’da bazı bölgeler 3 saat elektriksiz kalacak

Ayrıca, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, Tatlısu sahil, sahil benzin istasyonu bölgesi, eski tavuk çiftliği ve sahil seralar bölgesine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek Gazimağusa bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, elektrik kesintisi 10.30 ile yaklaşık 13.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.