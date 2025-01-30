Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Girne’de bazı bölgelerde dört saat elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.30 ile 13.30 saatleri arasında; Karmi köyünün doğusu, Merit Park Hotel ve Kaya Palazzo Hotel’e elektrik verilemeyecek.