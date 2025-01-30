Elektrik kesintisi!

Girne'de bazı bölgeler için elektrik kesintisi uyarısı

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30/01/2025

Elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Girne’de bazı bölgelerde dört saat elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre  bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.30 ile 13.30 saatleri arasında; Karmi köyünün doğusu, Merit Park Hotel ve Kaya Palazzo Hotel’e elektrik verilemeyecek.

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TAGS: elektrik kesintisi
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