Elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Lefke bölgesinde bugün yapılacağı duyurulan elektrik kesintisinin iptal edildiğini açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.30-11.30 saatleri arasında Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarına 2 saat elektrik elektrik verilemeyeceğini duyurmuştu.

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29/06/2022 09:37