Elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa Bölge Amirliği, 2 Ocak Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında, Dumlupınar ve Hamitköy’ün bir kısmına elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamda, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da

daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması uyarısı yapıldı.

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02/01/2023 09:40