Elektrik kesintisi!

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20/08/2024

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Elektrik kesintisi!

Gazimağusa’nın bazı bölgelerinde bugün 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde çürük direk değişim çalışması nedeniyle 10.00-14.00 saatleri arasında yapılacak kesinti aşağıdaki bölgeleri kapsayacak:

“Altıok, Maraş Magem, Ulu Cami, Serap Çorap, Açık Pazar, Belça, Veyselliler Bölgesi, Kombos Meydanı, 2.5 mil Yolu Harnıp Fabrikası Bölgesi, Döveç Düğün Salonu, Aypar, Şadan Hotel, Canova Benzin ve Baykal bölgesinin bir kısmı, Antalyalılar bölgesinin bir kısmı, Kirişoğlu Kliniği bölgesi”

20/08/2024 09:44
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TAGS: elektrik kesintisi
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