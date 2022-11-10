Elektrik kesintisi!

Değirmenlik ve Ercan arasında bazı bölgelere yarın 09:00 ile 16:00 arası elektrik verilemeyecek.

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10/11/2022

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Elektrik kesintisi!

Değirmenlik ve Ercan arasında bazı bölgelere yarın 09:00 ile 16:00 arası elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, yarın şebekede yapılacak çalışma nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında Balıkesir, Ercan Havaalanı’nın bir bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları bölgelerine elektrik verilemeyecek.

 

10/11/2022 12:09
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TAGS: elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, haber, kıbrıs
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