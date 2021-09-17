Elektrik kesintisi!

GİRNE’NİN KARMİ LABORES RESTAURANT CİVARI VE DOĞUSUNDA YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

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17/09/2021

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Elektrik kesintisi!

Girne bölgesinde bulunan Karmi Labores Restaurant civarı ve doğusunda yarın yaklaşık sekiz saat elektrik kesintisi olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Girne Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 08.00-16.00 saatleri arasında; Karmi Labores Restaurant civarı ve doğusuna elektrik verilemeyecek.

17/09/2021 14:11
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TAGS: elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, haber, kıbrıs
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