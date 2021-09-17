Elektrik kesintisi!
GİRNE’NİN KARMİ LABORES RESTAURANT CİVARI VE DOĞUSUNDA YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK
17/09/2021
Girne bölgesinde bulunan Karmi Labores Restaurant civarı ve doğusunda yarın yaklaşık sekiz saat elektrik kesintisi olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Girne Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 08.00-16.00 saatleri arasında; Karmi Labores Restaurant civarı ve doğusuna elektrik verilemeyecek.