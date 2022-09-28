Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle, Çatalköy'ün bazı bölgelerinde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Girne Bölge Amirliğinden yapılan açıklamada, “Yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle, 09.00-12.30 saatleri arasında; Çatalköy'ün Batısı, Supreme Supermarket Bölgesi, Çatalköy Kuzey Sahili, Villa Fırtına ve Hz. Ömer Tekkesi bölgelerine elektrik verilemeyecektir” denildi.

Bu habere tepkiniz:



28/09/2022 14:30