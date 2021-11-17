Tatlısu bölgesinde yarın 10.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim hattında yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00 ile 14.00 saatleri arasında; Tatlısu Sahil, Seralar, Yalı Mahallesi, Kıbrıs İnşaat Evleri ve civarına elektrik verilemeyecek.

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GAZİKÖY, PAŞAKÖY, PAŞAKÖY ASKERİ TESİSLER, TURUNÇLU VE KURUDERE YARIN 3 SAAT ELEKTRİKSİZ KALACAK

Ayrıca, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim hattında yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Gaziköy, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu ve Kurudere bölgelerine elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Mağusa Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre, kesinti 09.00 ile 12.00 saatleri arasında olacak.

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17/11/2021 14:51