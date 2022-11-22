Elektrik kesintisi!

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22/11/2022

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Elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarın Cihangir bölgesinde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 -14.00 saatleri arasında Cihangir Gezer oto galerinin arka kısmına ve civar bölgelere elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceği ifade edilirken, vatandaşlardan şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması, mağduriyet yaşamaması için de gerekli tedbirleri alması istendi.

22/11/2022 15:00
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TAGS: elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, haber, kıbrıs
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