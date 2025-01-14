Elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarın Malatya köyünde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
14/01/2025

Elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarın Malatya köyünde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek'ten yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Malatya Köyü’ne elektrik verilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, mağduriyet yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuldu. 

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: elektrik kesintisi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.