Elektrik kesintisi!
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarın Malatya köyünde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
YAYIN TARİHİ:
14/01/2025
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarın Malatya köyünde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Kıb-Tek'ten yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 10.00-13.00 saatleri arasında Malatya Köyü’ne elektrik verilemeyeceği belirtildi.
Açıklamada, mağduriyet yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuldu.
YAYIN TARİHİ: