Elektrik kesintisi!

Girne, Görneç, Serdarlı, Çukurova, Yeniceköy ve Kalavaç'ta yarın elektrik kesintisi olacak.

ads ads ads ads
21/10/2024

ads
Elektrik kesintisi!

Girne’nin batısındaki bazı bölgelere yarın 09.30-13.00 saatleri arasında  elektrik enerjisi verilmeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan kaynaklanacak kesinti nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek bölgeler şöyle: 

"Alsancak'ın doğusu, Yeşiltepe, Espri Hotel bölgesi, İncesu Köyü, Ilgaz Köyü ve bölgedeki su pompaları, Alsancak Doğu Sahil, Çıkartma Plajı bölgesi, Alsancak Milli Park’ın güneyi, Ada Otel ve güneyi, Çevre Yolu’nun batısı (dağ yönü)."

Ayrıca, Görneç ve Serdarlı’da yarın 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan duyuruya göre elektrik kesintisi  şebekede yapılacak çalışmadan kaynaklanacak.

Öte yandan Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Çukurova, Yeniceköy ve Kalavaç köylerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre kesinti, 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.

21/10/2024 15:55
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: elektrik kesintisi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.