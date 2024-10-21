Elektrik kesintisi!
Girne, Görneç, Serdarlı, Çukurova, Yeniceköy ve Kalavaç'ta yarın elektrik kesintisi olacak.
21/10/2024
Girne’nin batısındaki bazı bölgelere yarın 09.30-13.00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilmeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan kaynaklanacak kesinti nedeniyle elektrik enerjisi verilemeyecek bölgeler şöyle:
"Alsancak'ın doğusu, Yeşiltepe, Espri Hotel bölgesi, İncesu Köyü, Ilgaz Köyü ve bölgedeki su pompaları, Alsancak Doğu Sahil, Çıkartma Plajı bölgesi, Alsancak Milli Park’ın güneyi, Ada Otel ve güneyi, Çevre Yolu’nun batısı (dağ yönü)."
Ayrıca, Görneç ve Serdarlı’da yarın 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan duyuruya göre elektrik kesintisi şebekede yapılacak çalışmadan kaynaklanacak.
Öte yandan Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Çukurova, Yeniceköy ve Kalavaç köylerinde elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre kesinti, 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.21/10/2024 15:55