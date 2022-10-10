Elektrik kesintisi!

 Girne bölgesinde yarın 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

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10/10/2022

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Elektrik kesintisi!

 Girne bölgesinde yarın 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-13.00 saatleri arasında Armacon Sitesi ve civarı, Ozanköy’ün güneyi, Ozanköy köy içi, Beylerbeyi ve çevresi, Beylerbeyi su pompaları, Muhabere Bölüğü ve çevresi, ESK ve bölgesi ile Ozanköy mezarlık bölgesine elektrik verilemeyecek.

10/10/2022 16:25
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TAGS: elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, haber, kıbrıs
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