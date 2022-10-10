Girne bölgesinde yarın 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-13.00 saatleri arasında Armacon Sitesi ve civarı, Ozanköy’ün güneyi, Ozanköy köy içi, Beylerbeyi ve çevresi, Beylerbeyi su pompaları, Muhabere Bölüğü ve çevresi, ESK ve bölgesi ile Ozanköy mezarlık bölgesine elektrik verilemeyecek.

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10/10/2022 16:25