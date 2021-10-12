Yeniboğaziçi, Tuzla ve Mutluyaka’da bazı bölgelere 09.00-11.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektrik kesintisinden Yeni Boğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, eski Tuzla köyü bölgesi ve Tuzla’nın doğusu etkilenecek.

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ÇATALKÖY SANAYİ BÖLGESİNE BUGÜN ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Ayrıca, Çatalköy Sanayi Bölgesi’ne 09.00-15.00 arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan duyuruda, kesintinin, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı olacağı kaydedildi.

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KARAAĞAÇ’TA BUGÜN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Öte yandan Karaağaç’a 09:30 ile 15:30 arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, kesinti şebekede yapılacak çalışma nedeniyle olacak.

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GÜZELYURT BÖLGESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Güzelyurt bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budaması nedeniyle saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Cengiz Topel Sokak ve civarına elektrik verilemeyecek.

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12/10/2021 08:09