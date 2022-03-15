Elektrik kesintisi!



Girne, Güzelyurt ve Lefke’de bazı bölgeler bugün bir süreliğine elektriksiz kalacak.

GİRNE

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle Girne’nin bazı bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre 09.30-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek bölgeler şunlar:

“Beşparmak köy yolu, Teknecik bölgesi ve doğusu, Akgünler Benzin İstasyonu bölgesi, Davutköy, Alagadi bölgesi, Golf Sahası ve civarı, Karaağaç Sahil Siteler bölgesi, Karaağaç köy yolu ve Karaağaç köyü, Karaağaç Su Pompası, Esentepe sahili, Esentepe köy içi, Futbol Sahası bölgesi ve Su Pompası, Esentepe doğu sahili, Bahçeli köyü, Bahçeli su pompası ve Bahçeli sahil bölgesi, Tarsan Çiftliği ve civarı, Beşparmak köyü, Değirmenlik Taşocakları, tesisler ve su motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları, Teknecik Elektrik Santralı’nın batısı, Acapulco kavşağı ve Barış Plajı bölgesi, Çatalköy Halk Plajı ve Çatalköy kuzey sahili, Mühimmat Bölüğü, Arapköy, Chelsey Village bölgesi ve Arapköy su pompası, Çatalköy'ün doğusu, Özyalçın Evdim Evleri, Emtan, Eurocost, Çetin Atalay, Laden Siteleri bölgesi ve Şehit Çocuğu Arsaları.”

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması gerekiyor.

GÜZELYURT VE LEFKE

Güzelyurt ve Lefke'de bazı yerleşim yerlerine 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt'ta Zümrütköy Vişne Sok., Nar Sok. ve civarında; Lefke'de ise Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarında elektrik kesik olacak.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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15/03/2022 08:22