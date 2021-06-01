Elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Çamlıca köyüne, bölgedeki ağıl ve su motorlarına elektrik verilemeyeceğini duyurdu. Kıbrıs Türk elektrik Kurumu Gazimağusa Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre kesinti, sabah 09.00’dan yaklaşık saat 14.00’e kadar sürecek.

Bugün ayrıca, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Yeşilırmak Sahil Yolu bölgelerine de elektrik verilemeyecek. Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti saat 10:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında olacak.

Bu habere tepkiniz:



01/06/2021 08:28