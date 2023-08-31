Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım ve proje çalışması nedeniyle Girne’de bazı bölgelere bugün 09.30 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceği bildirildi.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre kesintiden etkilenecek bölgeler, Vahşi Hayvan Çiftliği bölgesi, Tropikana Tatil Köyü bölgesi, Ozanköy'ün Doğusu, Ozanköy'ün Kuzeyi, Kuzey Batısı, Karakum, Karakum Yağ Fabrikası bölgesi, Hasan Cafer Ortaokulu ve civarı, Girne Üniversitesi ve civarı, Çıralı Fırını ve civarı, Erdener Market ve güneyi olarak açıklandı.

Bostancı’da bugün 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Ayrıca, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle bugün 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Güzelyurt şebekesine bağlı bazı bölgelere 3 saat elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, kesintiden, Bostancı’daki Angolem Su Tesisi ve civarı etkilenecek.