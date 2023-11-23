Elektrik kesintisi!

ads ads ads ads
23/11/2023

ads
Elektrik kesintisi!


Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Karaağaç'ın doğusu ile Esentepe'nin batısı arasındaki bölgeye elektriksel verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, 6 saatlik kesinti 09.30 ile 15.30 saatleri arasında olacak.

 

Gazimağusa’da bazı bölgelere bugün iki saat elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Gazimağusa’ya bağlı bazı bölgelere  iki saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile 11:00 saatleri arasında; "Cemer Su, Yıldırım, Sınırüstü, Aygün, Boğaziçi, Kuzucuk ve Ötüken" bölgelerine elektrik verilemeyecek.

23/11/2023 08:32
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Elektrik, kesintisi, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.