Elektrik kesintisi!

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14/06/2021

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Elektrik kesintisi!

Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün saat 12:00 ile 14:00 saatleri arasında Denizli, Gemikonağı, Bağlıköy, Yedidalga, Ömerli, Bademliköy, Günebakan, Yeşilırmak, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorları bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

14/06/2021 08:37
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TAGS: elektrik kesintisi
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