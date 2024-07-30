Elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugün Değirmenlik bölgesinde 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

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30/07/2024

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Elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugün Değirmenlik bölgesinde 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle yapılacak kesinti 9.00 ile 13.00 saatleri arasında olacak.

Elektrik kesintisi aşağıdaki bölgeleri kapsayacak:

“Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge, Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı, Erülkü ve civarı.”

30/07/2024 08:35
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TAGS: elektrik kesintisi
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