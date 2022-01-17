Elektrik kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün (17 Ocak 2022 Pazartesi) saat 09:30 ile yaklaşık 15:30 saatleri arasında; Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği tarafından yapılan açıklamada, “Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur” denildi.

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17/01/2022 08:38