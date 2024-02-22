Bazı bölgelerde elektrik kesintisi!

Girne’de Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 11:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Girne Çevre Yolu Harbiye Kışlası güneyine elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması uyarısı yapıldı.

Yukarı Cengizköy'de 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Cengizköy'de bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle beş saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arası yapılacak kesintiden, Yukarı Cengizköy’ün etkileneceği belirtildi.

Alayköy girişi ile Batıkent bölgesinde elektrik kesintisi olacak

Alayköy girişi ve Batıkent Bölgesi’nde bugün iki saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Halkla İlişkiler Şube Amiri Mustafa Harutoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, yarın 09.00 ile 11.00 saatleri arasında, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Alayköy girişi ve Batıkent Bölgesi’ne elektrik verilemeyeceği duyuruldu.