Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KıbTek), Başpınar, Değirmenlik ağıllar bölgesi ve Değirmenlik kırsal kesim arsalarında bugün elektrik kesintisi uygulanacağını bildirdi.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, kesinti, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında uygulanacak.

Çalışmanın seyrine göre, elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.