Elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) kesinti ile ilgili açıklama yapıldı.

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05/01/2021

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Elektrik kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Cihangir ve Gökhan’a 4 saat elektrik verilmeyecek. 
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) verilen bilgiye göre, kesintinin saat 10.00’dan yaklaşık 14.00’e kadar sürmesi bekleniyor.

Çamlıbel Karpaşa Yolu ile Lale Sokak ve civarına bugün  9 saat  elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıb-Tek Güzelyurt bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışmasından kaynaklanacak olan kesinti 08:00-17:00 saatleri arasında olacak.

05/01/2021 08:57
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TAGS: elektrik kesintisi, haberkıbrıs, kıb-tek,
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