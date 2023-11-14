Elektrik kesintisi!

İskele Petek Pastahanesi, Arkın Otel ve arada kalan bölgelere bugün bir süre elektrik verilemeyecek

ads ads ads ads
14/11/2023

ads
Elektrik kesintisi!


 Kıb-Tek, İskele Petek Pastahanesi, Arkın Otel ve arada kalan bölgelere bugün bir süre elektrik verilemeyeceğini kaydetti.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.30 ile yaklaşık 12.30 saatleri arasında İskele Petek Pastahanesi, Arkın Otel ve arada kalan bölgelere elektrik verilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

14/11/2023 09:13
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Elektrik, kesintisi, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.