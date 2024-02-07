Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bugün 09.30-12.30 saatleri arasında Kayalar-Sadrazamköy anayoluna elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle söz konusu bölgede elektrik kesileceği kaydedildi.

Bahçeli’de yarın 3 saatlik elektrik kesintisi olacak

Ayrıca, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Bahçeli köyünde üç saatlik elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, kesinti 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında olacak.