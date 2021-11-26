Elektrik kesintisi!
KIB-TEK yapılan duyuruya göre, bugün Lapta ve Lefke’de elektrik kesintileri olacak.
26/11/2021
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan duyuruya göre, Lapta ve Lefke’de elektrik kesintileri yapılacak.
LAPTA
Lapta Yürüyüş Yolu Bölgesi, Zambak Sokak, Sardunya Sokak ve Hürriyet Sokak’a yarın 09.30 ile 16.00 arası elektrik verilemeyecek.
Kesintinin şebekede yapılacak çalışmadan kaynaklı olacağı bildirildi.
LEFKE
09.00-14.00 saatleri arasındaki kesintiden Lefke Uzunoğlu Sokak ve bölgedeki su motorları etkilenecek.