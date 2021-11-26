Elektrik kesintisi!

KIB-TEK yapılan duyuruya göre, bugün Lapta ve Lefke’de elektrik kesintileri olacak.

ads ads ads ads
26/11/2021

ads
ads
ads
Elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan duyuruya göre, Lapta ve Lefke’de elektrik kesintileri yapılacak.

LAPTA

Lapta Yürüyüş Yolu Bölgesi, Zambak Sokak, Sardunya Sokak ve Hürriyet Sokak’a yarın 09.30 ile 16.00 arası elektrik verilemeyecek.

Kesintinin şebekede yapılacak çalışmadan kaynaklı olacağı bildirildi.

LEFKE

09.00-14.00 saatleri arasındaki kesintiden Lefke Uzunoğlu Sokak ve bölgedeki su motorları etkilenecek.

26/11/2021 10:07
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: lapta, lefke, elektrik, kesinti, haberkıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.