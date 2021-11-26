Elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan duyuruya göre, Lapta ve Lefke’de elektrik kesintileri yapılacak.

LAPTA

Lapta Yürüyüş Yolu Bölgesi, Zambak Sokak, Sardunya Sokak ve Hürriyet Sokak’a yarın 09.30 ile 16.00 arası elektrik verilemeyecek.

Kesintinin şebekede yapılacak çalışmadan kaynaklı olacağı bildirildi.

LEFKE

09.00-14.00 saatleri arasındaki kesintiden Lefke Uzunoğlu Sokak ve bölgedeki su motorları etkilenecek.

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26/11/2021 10:07